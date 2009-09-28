G20 учредила Совет по финансовой стабильности

Саммит G20, скоординировав усилия крупнейших экономик мира в борьбе с кризисом, учредил Совет по финансовой стабильности, сообщает k2kapital..

Данный орган будет заниматься разработкой правил наднационального финансового регулирования и надзора. Основной задачей совета, согласно документам саммита, станет "координация на международном уровне работы национальных финансовых властей и устанавливающих стандарты международных организаций по созданию эффективной надзорной и регуляторной политики в мировом финансовом секторе". Также Совет будет обладать правом проводить стресс-тесты "по мере необходимости".

Кроме того, согласно принятым решениям, все стандартные контракты деривативов должны торговаться на традиционных биржах или электронных площадках и проводиться через центральных агентов самое позднее к концу 2012 года.

Кроме того "большая двадцатка" определилась относительно бонусов топ-менеджеров, но при этом лидеры, участвовавшие в саммите, разошлись во мнениях относительно налоговых гаваней. Лидеры G20 рекомендовали банкам "сохранять большую часть прибылей для укрепления капитала и поддержки кредитования", а эмитентам деривативов – ограничивать риски по базовым активам, "поощряя эти активы работать благоразумно".

При определении размеров премиальных будут учитываться не только личный вклад менеджера в работу, но так же и результаты работы отделов и компании в целом. Не менее 50% выплат банкиры должны будут получить акциями компании, причем к значительной части бонуса (от 40% до 60%) финансисты получат доступ только спустя три года, после его начисления.