Курс японской национальной валюты на торговой сессии в понедельник 28 сентября демонстрирует активный рост. По отношению к американскому доллару котировки иены поднялись до максимальной отметки за последние 8 месяцев, сообщает k2kapital..

Инвесторы ждут повышенного спроса на национальную валюту со стороны ведущих экспортеров "страны восходящего солнца" в преддверии окончания финансового полугодия. В целом иена сегодня дорожает по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам на фоне уверенности в том, что правительство страны не будет вмешиваться с целью удержать повышение курса.

По отношению к американским деньгам японские дорожают сегодня с 89,64 иены/доллар на торговой сессии в пятницу в Нью-Йорке до 88,99 иены/доллар. Ранее котировки иены поднимались до 88,24 иены/доллар, максимального уровня с 23 января. К евро японская валюты дорожает со 131,70 иены/евро до 130,66 иены/евро после роста до 129,83 иены/евро, самой высокой отметки с 14 июля. Котировки доллара по отношению к европейской валюте почти не меняются и торгуются на уровне $1,4690 за евро.

Достаточно благоприятно складывается ситуация на торговых площадках и для новозеландского доллара, который укрепляется на фоне спекуляций о том, что центробанк страны сможет повысить ставки с рекордно минимальных отметок. Сегодня за один австралийский доллар предлагали 1,1991 новозеландских (в пятницу в Нью-Йорке – 1,2069), а это минимальная цифра с 13 января.