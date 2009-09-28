МВФ: Новые кредиты не решат экономические проблемы Украины

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН считает, что Украине следует провести реформы для борьбы с негативными процессами в своей экономике, кредиты Международного валютного фонда и возможные займы из других источников – это лишь помощь стране в преодолении всемирного кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу в ходе телемоста с участниками 6-го саммита «Ялтинской европейской стратегии».

«Независимо от того, сколько кредитов вы получите, вы можете не решить проблемы, чтобы переформатировать свое будущее. Наоборот, вы можете повысить задолженность страны, и в конечном итоге окажетесь еще в худшем положении, чем в начале», - сказал глава МВФ.

Среди проблемных вопросов он выделил слабую фискальную политику. «Много проблем стоит перед нами, особенно фискальных проблем, и эти проблемы касаются и Украины в том числе», - заявил глава МВФ.

Д.СТРОСС-КАН также заявил о «внутренней разбалансировке», слабом управлении и политическом напряжении. Он отметил, что в условиях всемирного экономического кризиса политика Международного валютного фонда стала более гибкой. Такая политика уже приносит свои плоды в пострадавших от кризиса странах, в том числе и Украине, сказал глава МВФ.

«Мы тоже адаптируемся к этому кризису, потому что мы понимаем, что проблемы, которые нужно решить, - не только экономической природы», - добавил он.

Относительно возможного получения Украиной кредита у Китая для преодоления кризиса, Д.СТРОСС-КАН отметил: «Что касается возможного кредита Украине – мы всегда поддерживали идею разделения этого бремени с другими странами. Если Китай к этому готов, то пожалуйста. Зависит, правда, от природы этого займа».