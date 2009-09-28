Курс доллара в комбанках почти не изменился – 8,44/8,53 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,44 грн./долл., продают – по 8,53 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 27 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,348-8,48 грн./долл., по продаже – в пределах 8,49-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,4%, по сравнению с 27 сентября, - до 12,32 грн./евро, продажи – без изменений – 12,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,24-12,45 грн./евро, по продаже – в пределах 12,48-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 сентября уменьшился на 2,6% и составил 0,2689 грн./рубль, продажи – повысился на 0,6% - до 0,2830 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2079-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,44 грн./долл., продажи – 8,52 грн./долл., курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,348-8,47 грн./долл., по продаже – в пределах 8,50-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3% по сравнению с 27 сентября и составляет 12,33 грн./евро, продажи – без изменений - 12,53 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,26-12,45 грн./евро, по продаже – в пределах 12,48-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 27 сентября понизился на 4% и составляет в среднем 0,2662 грн./рубль, продажи – на 0,2% - 0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2079-0,277 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 12,35/12,70 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,43/8,53 грн., евро – 12,30/12,55 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 28 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0068, к евро – 11,745976, к российскому рублю – 0,26568.