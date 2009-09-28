Межбанк: торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,4510/8,4765 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2793/0,2808 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,3325/12,3780 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4609/1,4611 долл./евро (пятница - 1,4677/1,4679 долл./евро).

В пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,83 грн./евро.