НБУ: Курс гривни к доллару на межбанке снизился на 2,1%

Курс гривни относительно доллара США на межбанковском рынке снизился с начала сентября на 2,1% (до 8,3221 грн./долл.).

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на валютном рынке в сентябре сохраняется дефицит иностранной валюты, который обусловлен увеличениям середнедневных платежей по импортным контрактам при одновременном сокращении экспортных поступлений.

Также отмечается, что Нацбанк в сентябре продолжал проведение валютных аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по банковским кредитами в иностранной валюте. С начала месяца на этих аукционах было продано 202 млн. долл., почти 3 млн. швейцарских франков и 1,1 млрд. евро.

Кроме того, с начала месяца были проведены четыре валютных аукциона по продаже иностранной валюты без ограничений цели ее покупки. Общий объем этих аукционов составлял 287,3 млн. долл.

Как сообщает НБУ, в наличном сегменте валютного рынка с начала сентября чистый спрос на иностранную наличность был на 163,2 млн. долл. (в эквиваленте) меньшим, чем в соответствующем периоде августа. При этом, курс гривни по продаже долларов снизился с начала месяца на 2,2 % (до 8,5143 грн./долл.).

По данным Нацбанка, официальный курс гривни к доллару США в сентябре уменьшился на 0,22% (до 8,0068 грн./дол. США), к евро - на 3,04% (до 11,8244 грн./євро), а относительно российского рубля - на 5,22% (до 2,6629 грн./10 рублей).