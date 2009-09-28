Бонусы банкирам будут выплачивать акциями

Одно из немногих конкретных решений саммита "большой двадцатки" в Питсбурге — принятие принципов вознаграждения банкиров, сообщает http://delo.ua/Дело.

Настоящей революцией в бонусной практике назвал это соглашение один из его главных поборников — президент Франции Николя Саркози. Принципы основаны на рекомендациях международного Совета по финансовой стабильности (FSB), "цель которых — привести компенсации в зависимость от создания долгосрочной стоимости, а не от излишнего принятия риска", отмечено в коммюнике "большой двадцатки".

Вознаграждение топ-менеджеров в значительной части должно определяться их личными результатами, а также результатами их подразделений и всей компании. Часть переменного вознаграждения должна быть отсроченной и представлена в виде акций или аналогичных инструментов и может быть потребована обратно в случае будущих потерь.

По рекомендации FSB, более 50% бонусов должно выплачиваться в виде акций, а порядка 40-60% общей суммы компенсации — спустя три года после ее начисления. "Для руководства и самых высокооплачиваемых сотрудников процент отсроченных выплат должен быть выше, например более 60%", — считает FSB.

У регулятора должно быть право оценивать компенсационные риски с точки зрения самого банка и финансовой системы в целом: если он сочтет необходимым их скорректировать, он может потребовать увеличить капитал, решила "большая двадцатка". Переменная составляющая вознаграждения может быть ограничена определенным процентом от чистой выручки, "когда это целесообразно для поддержания капитала". Регуляторы также должны иметь право менять компенсационную политику обанкротившихся компаний или тех институтов, которым предоставлена господдержка.

"Сейчас самое время для банков начать наращивать капитал, и они могут это сделать за счет консервативных мер: ограничения дивидендов, ограничения компенсаций и сохранения (нераспределенной) прибыли", — говорит американский чиновник.

Центральные банки будут контролировать банки с госпомощью

Центробанк должен участвовать в определении размеров вознаграждения в банках, получивших господдержку, а также, возможно, в банках, работа которых в значительной степени зависит от госсредств (например, тех, на счетах которых размещены большие объемы бюджетных денег), считает президент НП "Клуб банковских бухгалтеров" Кирилл Парфенов. Но вмешиваться в бонусную политику частных банков регулятору незачем, уверен он.

Чтобы одобренные "большой двадцаткой" принципы стали общеобязательными, необходимы "решения наших внутренних регуляторов — Центрального банка и других структур, которые отвечают за регулирование банковской деятельности", сказал после саммита президент Дмитрий Медведев. "Сроки — на усмотрение регуляторов", возможно, в России новые принципы введут уже в этом году, уточнил "Ведомостям" помощник президента Аркадий Дворкович.