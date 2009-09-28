Курс доллара к рублю на ММВБ вырос на 6 коп.

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск понедельника вырос на 6 копеек по сравнению с уровнем пятницы, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

В понедельник средневзвешенный курс американской валюты составил 30,20 рубля против 30,14 рубля накануне.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.

Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами today на 12.30 мск понизился на 9,35 коп и составил 44,1243 руб за евро расчетами today, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Котировки закрытия ЕТС в понедельник составляли 44,1150/44,1212 руб за евро расчетами today.

Объем торгов 63,479 млн евро, заключено сделок - 355.