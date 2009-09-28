Украина сможет получить четвертый транш ВБ до конца года

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется на то, что четвертый заем Всемирного Банка на политику развития в размере 0,5 млрд. долл. Украина сможет получить уже до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филиппом де Хуаро.

«Мы очень надеемся, что этот процесс закончится успешно и DPL-4 (Development Policy Loan – четвертый заем в рамках программы системных займов Всемирного банка - УНИАН) сможет сработать до конца текущего года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В целом премьер отметила эффективность сотрудничества со Всемирным Банком и высказала надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по различным направлениям.

Вместе с этим она подчеркнула необходимость активизировать совместную работу по некоторым направлениям, однако не назвала их.

«Я не могу не подчеркнуть, что по некоторым проектам нам хотелось бы все-таки усилить активность и увеличить результативность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Для активизации такой работы Ю.ТИМОШЕНКО пообещала поручить вице-премьер-министру Григорию НЕМЫРЕ еженедельно проводить анализ соблюдения плана графиков действий украинских чиновников для реализации совместных с ВБ проектов.

Как сообщал УНИАН, разработанная правительством Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год предусматривает получение от Всемирного Банка программного системного займа (ПСЗ) ориентировочно на 0,5 млрд. долл. в конце 2010 г. Планируется, что средства будут представлены для финансирования бюджета.

При этом, в апреле т.г. первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что Украина уже работает над реализацией проекта ПСЗ-IV. Начало его реализации прогнозировалось в течении 1-2 месяцев. Объем средств, привлеченных Украиной в рамках проекта, планировался на уровне 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. В 2001 году Всемирный Банк начал реализацию поддержки стратегических и институциональных реформ в Украине, предоставив Программный системный заем-1 (ПСЗ-1) в сумме 250 млн. долл. В декабре 2003 года Украина и ВБ пописали соглашение о предоставлении второго Программного системного займа (ПСЗ-2) в сумме 250 млн. долл.

С 2005 года сотрудничество Украины и ВБ стало осуществляться в рамках реализации проекта по предоставлению займа на поддержку стратегии развития (ПСР). В июле 2005 года в Украину поступило 248,747 млн. долл. в рамках проекта «Первый заем на поддержку стратегии развития». 20 декабря 2007 года Совет директоров ВБ утвердил Второй заем на поддержку стратегии развития (ПСР-II) в размере 300 млн. долл. Кредитное соглашение о предоставлении Третьего займа на поддержку стратегии развития в сумме 500 млн. долл. было подписано 22 декабря 2008 года.