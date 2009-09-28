Тимошенко: Украина получила 400 млн. долл. займа от ВБ
На поддержку финсектора
Украина 24 сентября получила от Всемирного Банка 400 млн. долл. США займа на поддержку финансового сектора Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филиппом де ХУАРО.
«Я хотела бы высказать благодарность от правительства Украины за то, что эффективно сработали по проведению программы поддержки финансового сектора Украины, и мы получили 24 (сентября – УНИАН) как раз те финансовые ресурсы, которые были запланированы. Это чрезвычайно важно для поддержки банковской системы Украины», - сказала глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября совет директоров Всемирного банка утвердил предоставление для Украины первого займа в размере 400 млн. долл. США в рамках Программы займа на реабилитацию финансового сектора.
Срок погашения ссуды составляет 30 лет, 5 лет – льготный период.
Как сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, процентная ставка займа равняется шестимесячной ставке Libor для валютной ссуды плюс плавающая 0,17%. Погашение планируется осуществлять равными частями.