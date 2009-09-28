Johnson & Johnson купила 18% акций Curcell NV за 301,8 млн. евро ($441 млн), сформировав партнерство в области разработки препаратов для профилактики гриппа через восемь месяцев после того, как концерн Wyeth отменил подписание контракта с голландской биотехнологической компанией, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Компании договорились об осуществлении промежуточных платежей и роялти в зависимости от успехов в разработке и продаже продукции, подпадающей под соглашение. J&J и Crucell намерены начать с разработки универсального препарата на основе моноклональных антител для лечения и профилактики гриппа и других инфекционных заболеваний.

В январе 2009 г. Crucell вышел из соглашения о дружественном слиянии с американской фармацевтической компанией Wyeth, т.к. последняя согласилась на ее приобретение другой американской компанией - Pfizer.

Во II квартале 2009 г. чистый убыток компании Crucel составил 1,8 млн. евро. За аналогичный период 2008 г. убыток составил 7,4 млн. евро. Crucell подтверждает прогноз на текущий год, согласно которому ожидается увеличение объема продаж на 20% в денежном выражении. Также компания надеется на значительное увеличение операционной прибыли по сравнению с 2008 г., который она впервые завершила с прибылью.