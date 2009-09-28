В банке «Надра» открыт Центр реструктуризации

В банке «Надра» начал работу Центр реструктуризации, созданный с целью улучшения качества обслуживания кредитной задолженности клиентов – физических лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, в центре клиентам будут предложены ряд программ по реструктуризации кредитной задолженности, позволяющие существенно уменьшить кредитную нагрузку на бюджет каждого клиента. Основная задача центра – эффективное консультирование клиентов для подбора оптимальной программы реструктуризации, а также оперативное проведение такой реструктуризации.

Первый центр реструктуризации открылся в г. Киеве (ул. Ярославов Вал, 20).

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд.грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.