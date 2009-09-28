ВБ предостерегает Кабмин от увеличения дефицита бюджета

Эксперты Всемирного Банка считают, что в Украине при принятии Госбюджета-2010 год необходимо обратить особое внимание на дефицит бюджета и не допустить его чрезмерного увеличения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Филиппом де ХУАРО сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Очень важным является вопрос бюджетного дефицита, потому что если дефицит будет слишком большим, то это буде сбивать частный сектор и останавливать рост в Украине (экономический)», - сказал Ф. де ХУАРО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 14 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов – почти 12 млрд. грн., объем возвращения кредитов – 4,5 млрд. грн.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).