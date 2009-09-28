Общие активы украинских страховщиков выросли на 18%

Общие активы украинских страховщиков по итогам первого полугодия 2009 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 41 млрд. 999,5 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Согласно сообщению, активы, определенные ст. 31 Закона Украины «О страховании», выросли на 10% по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2008 года – до 22 млрд. 947 млн. грн. Из них 9 млрд. 619,6 млн. грн. использовано страховщиками для формирования страховых резервов.

Структура активов по определенным законодательством категориям на 30 июня 2009 года была следующей: ценные бумаги (49% общего объема активов): акции – 9 млрд. 892 млн. грн. (44%), облигации – 693,6 млн. грн. (3%), государственные ценные бумаги – 474,7 млн. грн. (2%), ипотечные сертификаты – 21,2 млн. грн. (0,1%); банковские депозиты – 5 млрд. 586,6 млн. грн. (25%), права требования к перестраховщикам – 2 млрд. 777,6 млн. грн. (12%), недвижимое имущество – 1 млрд. 895,8 млн. грн. (8%), денежные средства на текущих счетах и наличность в кассе – 1 млрд. 449,9 млн. грн. (6%), банковские металлы – 84,8 млн. грн. (0,4%), инвестиции в экономику Украины по направлениям, определенным Кабинетом Министров Украины. – 60,4 млн. грн. (0,3%), кредиты страхователям – 0,8 млн. грн. (0,003%).

Справка УНИАН. На 1 июля 2009 года в Украине зарегистрировано 477 страховых компаний, в т. ч. СК «life» – 75 компаний, СК «non-life» – 402 компаний.

Чистые страховые премии (валовые премии без премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в первом полугодии 2009 года составили 6 млрд. 313,4 млн. грн., чистые страховые выплаты – 2 млрд. 916,7 млн. грн. Уровень чистых выплат – 46,2%.