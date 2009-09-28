Риски повторения кризиса сведены к минимуму - МВФ

Сегодня, по мнению директора-распорядителя МВФ, риски повторения финансового кризиса сведены к минимуму. "Если кризис понимать как риск банкротства финансовых учреждений, то такой риск сегодня довольно низок. Если говорить о последствиях – о замедлении экономического роста в мире, то кризис еще не закончился, но мы уже видим свет в конце тоннеля", - подчеркнул Д.Стросс-Кан. По его мнению, экономический кризис может закончиться к середине 2010 года.

Индекс потребительского доверия в США вырос в сентябре 2009 года на 7,8 пункта и составил 73,5 пункта, сообщается в докладе Reuters/Мичиганского университета. Аналитики ожидали роста индекса до 70,2 пункта. В августе 2009 года индекс, по окончательным данным, составил 65,7 пункта.

Американцы это нация потребления и поэтому любые новости о росте потребительских настроений в США положительно влияют на мировою экономику в целом.