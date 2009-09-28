ФРС начнет сворачивать аукционы наличных средств

15:18, 28 сентября 2009
Финансы
1

Федеральная резервная система США в четверг заявила, что в начале 2010 года начнет сворачивать свои аукционы краткосрочных наличных средств. Одновременно Европейский Центробанк, Швейцарский национальный банк и Банк Англии объявили, что ограничат меры, направленные на обеспечение долларовой ликвидности.

Раньше вливания денег в экономику правительствами США и стран Западной Европы были вызваны покрыть убытки частного бизнеса. Ситуация действительно радикально улучшилась и теперь важно вовремя остановить «печатный станок», а то в скором времени может возникнуть другая проблема высокий уровень инфляции.

Федеральный резерв принял ожидаемое решение оставить ключевую учетную ставку в целевом диапазоне 0-0,25%. Глава Федерального резерва Бен Бернанке недавно произнес знаковое заявление о том, что "рецессия в США с технической точки зрения, вероятно, уже завершилась". Тем не менее ФРС пока вынуждена удерживать ставки рекордно низко, поскольку уверенности в том, что американскую экономику не накроет "вторая волна" рецессии, нет.

Во многом можно согласиться с Бен Бернанке, но вот его сдержанная позиция по поводу повышения ставок ФРС явно слишком сдержанная.

Активы хедж-фондов в августе выросли на $21,4 млрд, в том числе чистый приток средств клиентов составил $12,6 млрд. Об этом говорится в исследовании Eurekahedge. Чистый доход от операций на рынке составил $8,8 млрд. Индекс Eurekahedge Hedge Fund прибавил только 1,3% при росте индекса MSCI World на 3,9%.

Мировой кризис во многом спровоцировали хедж-фонды и то обстоятельство, что инвесторы опять поверили в эти фонды свидетельствует, что они уже простили убытки и готовы рискнуть вновь. Кроме, того излишек долларов на мировом рынке нужно куда то инвестировать.

Мировой рынок первичного размещения акций (IPO) на биржах восстановился в третьем квартале 2009 года благодаря сделкам, проведенным компаниями в Азии и Северной Америке. Крупнейшим IPO 2009 года размещение акций китайской компании China State Construction Engineering Corp, которая в июле привлекла на бирже 7,3 миллиарда долларов.

На сегодня только азиатские компании способны проводить IPO это во многом обидно для европейских и американских компаний, которые раньше были лидерами этого рынка. Но возрождение рынка IPO это прежде всего сигнал возрождения мирового финансового рынка, когда инвесторы начинают задумываться об долгосрочных инвестициях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter