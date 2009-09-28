ФРС начнет сворачивать аукционы наличных средств

Федеральная резервная система США в четверг заявила, что в начале 2010 года начнет сворачивать свои аукционы краткосрочных наличных средств. Одновременно Европейский Центробанк, Швейцарский национальный банк и Банк Англии объявили, что ограничат меры, направленные на обеспечение долларовой ликвидности.

Раньше вливания денег в экономику правительствами США и стран Западной Европы были вызваны покрыть убытки частного бизнеса. Ситуация действительно радикально улучшилась и теперь важно вовремя остановить «печатный станок», а то в скором времени может возникнуть другая проблема высокий уровень инфляции.

Федеральный резерв принял ожидаемое решение оставить ключевую учетную ставку в целевом диапазоне 0-0,25%. Глава Федерального резерва Бен Бернанке недавно произнес знаковое заявление о том, что "рецессия в США с технической точки зрения, вероятно, уже завершилась". Тем не менее ФРС пока вынуждена удерживать ставки рекордно низко, поскольку уверенности в том, что американскую экономику не накроет "вторая волна" рецессии, нет.

Во многом можно согласиться с Бен Бернанке, но вот его сдержанная позиция по поводу повышения ставок ФРС явно слишком сдержанная.

Активы хедж-фондов в августе выросли на $21,4 млрд, в том числе чистый приток средств клиентов составил $12,6 млрд. Об этом говорится в исследовании Eurekahedge. Чистый доход от операций на рынке составил $8,8 млрд. Индекс Eurekahedge Hedge Fund прибавил только 1,3% при росте индекса MSCI World на 3,9%.

Мировой кризис во многом спровоцировали хедж-фонды и то обстоятельство, что инвесторы опять поверили в эти фонды свидетельствует, что они уже простили убытки и готовы рискнуть вновь. Кроме, того излишек долларов на мировом рынке нужно куда то инвестировать.

Мировой рынок первичного размещения акций (IPO) на биржах восстановился в третьем квартале 2009 года благодаря сделкам, проведенным компаниями в Азии и Северной Америке. Крупнейшим IPO 2009 года размещение акций китайской компании China State Construction Engineering Corp, которая в июле привлекла на бирже 7,3 миллиарда долларов.

На сегодня только азиатские компании способны проводить IPO это во многом обидно для европейских и американских компаний, которые раньше были лидерами этого рынка. Но возрождение рынка IPO это прежде всего сигнал возрождения мирового финансового рынка, когда инвесторы начинают задумываться об долгосрочных инвестициях.