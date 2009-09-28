Заказы на товары длительного пользования в США сократились

Объем заказов на товары длительного пользования в США сократился в августе 2009г. на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об сообщается докладе Министерства торговли США. Это стало уже вторым снижением показателя за последние 3 месяца. Аналитики ожидали, что рост объема заказов на товары длительного пользования составит 0,5%. Рост этого показателя в июле составил 4,8%.

Во многом виноват высокий уровень безработицы в США. В американских работников нет уверенности в будущем и поэтому они не спешат покупать товары длительного пользования. Это прежде всего удар по экономике азиатских стран, где главным местом сбыта их экспортных товаров является рынок США