Банкам США грозят убытки

По данным отчета федеральных регуляторов США "Shared National Credit", банкам и другим финансово-кредитным учреждениям грозят убытки в размере $53 млрд по кредитам на сумму от $20 млн и более, которые были профинансированы не менее чем тремя банками. Уровень убытков по этим кредитам может втрое превысить предыдущий рекорд, установленный в 2002 году, и оказаться больше совокупных потерь за последние 8 лет.

Проблемы плохих активов банков будут еще долго тормозить восстановление мировой экономики. Слишком много денег банками было потрачено в пустую на разного рода слияния и поглощения и скупку «выгодных» активов, а теперь эти все инвестиции оказываются убыточными.

Были опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке в США, которые резко разочаровали инвесторов. Вместо ожидаемого роста с 5,24 млн в июле до 5,35 млн в августе их количество заметно снизилось, составив 5,1 млн.

Кризис начался из ипотечного рынка и поэтому для многих инвесторов очень важно именно темпы восстановления этого рынка. Поэтому рост продажи жилья на вторичном рынке США ниже ожидаемого уровня, уже рассматривается, как провал и ухудшение ситуации.