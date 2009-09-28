Эксперт критикует политику НБУ в условиях кризиса

Старший научный сотрудник Института международной экономики (США) Андрес ОСЛУНД критикует политику Национального банка Украины, но при этом положительно оценивает работу Кабинета Министров Юлии ТИМОШЕНКО в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании круглого стола, который проводит премьер-министр Украины с ведущими зарубежными и отечественными экспертами-экономистами.

«Не очень хорошо проводилась в Украине политика Национального банка – и валютная, и финансовая, что ослабило гривню. Что правильно было сделано, так это государственные финансы (работа, проведенная в этом направлении – УНИАН)», – сказал А.ОСЛУНД, отметив при этом, что он внимательно следит за развитием экономической ситуации в Украине.

По словам эксперта, учитывая то, что долг Украины до начала кризиса был невелик, правительство абсолютно правильно сделало, что вовремя обратилось за помощью в Международный валютный фонд.

«Вы правильно выводили страну из кризиса, еще не совсем (вывели – УНИАН), но находитесь на хорошем пути. Важно то, что очень быстро вы обратились к МВФ… И МВФ, в свою очередь, правильно поступил, выделив большой кредит», – сказал А.ОСЛУНД.

Эксперт сравнил нынешний кризис с кризисом 1997-1998 годов. «Я смотрю на этот кризис как на финансовый кризис в Восточной Азии 1997-1998 годов. Это в основном платежный кризис, и только платежный. Это приводит к дефициту бюджета на некоторое время, но потом экономика возрождается», – сказал А.ОСЛУНД.

При этом он отметил важность работы правительства не только в борьбе с кризисом, но и по восстановлению экономики после его окончания.

А.ОСЛУНД высказал уверенность в том, что он и другие эксперты-экономисты всегда готовы оказать помощь Украине, независимо от того, какое правительство будет в стране после президентских выборов.