«Провидна» будет страховать ответственность студентов

Страховая компания «Провидна» разработала и внедрила новую программу добровольного страхования ответственности лиц, проживающих в общежитиях, перед третьими лицами.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по условиям программы клиент может обезопасить себя от возможных расходов, связанных с возмещением нанесенного им ущерба имуществу третьих лиц во время эксплуатации жилого помещения общежития, в котором он непосредственно проживает (зарегистрирован).

Также в компании сообщили, что по условиям договора страхователями (то есть лицами, ответственность которых застрахована) могут быть физические лица, а именно – студенты учебных заведений, студенческие семьи, аспиранты, соискатели, слушатели подготовительных отделений, а также другие лица, проживающие в жилых помещениях общежития на законных основаниях и по назначению.

По данным страховщика, страховыми рисками считаются пожар, взрыв, повреждения водой. Страховая сумма устанавливается в размере 10 тыс. грн. Срок действия договора – 1 год.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 года входит в группу компаний «Росгосстрах».

Компания представлена 419 офисами в 386 городах Украины.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, в который входят ОАО «Росгосстрах», 3 региональных и 7 межрегиональных универсальных страховых компаний.

Объем страховых платежей СК «Провидна» по итогам первого полугодия 2009 года составил 262,6 млн. грн., страховые выплаты – 135,2 млн. грн.

На 1 июля уставный капитал компании составлял 238,6 млн. грн., страховые резервы – 264,7 млн. грн.

В начале июля т.г. Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «Росгосстрах-Столица» (Московская обл., Россия) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна» (Киев).