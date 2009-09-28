Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4510/8,4765 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,4630/8,4880 грн./долл., а к 12:00 упали до 8,4480/8,4615 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,4230/8,4380 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2793/0,2808 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись до 0,2797/0,2814 грн./рубль, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2797/0,2807 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились до 0,2790/0,2799 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,1450 рублей за доллар (+0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4609/1,4611 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,4646/1,4648 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,3325/12,3780 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,3570/12,3990 грн./евро, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 12,3570/12,3810 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне понизились – 12,3335/12,3540 грн./евро.