Михайле назначена предправления "Альфа-Банка"

Виктория МИХАЙЛЕ назначена председателем правления "Альфа-Банка".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, В.МИХАЙЛЕ была назначена исполняющим обязанности председателя правления банка 30 июля 2009 года.

«Нацбанк согласовал назначение В.МИХАЙЛЕ 15 сентября т.г., а приказ о назначении датирован 18 сентября т.г.», – сказали УНИАН в пресс-службе банка.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 32 млрд. 382,526 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30 млрд. 375,740 млн. грн., обязательства – 29 млрд. 241,201 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 2 млрд. 976,565 млн. грн., собственный капитал – 3 млрд. 141,325 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

«Альфа-Банк» закончил І полугодие 2009 года с убытком 192,8 млн. грн., прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн.