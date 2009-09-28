Эксперт: 3-4% дефицит бюджета-2010 вполне приемлем

Директор института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ считает абсолютно приемлемым показатель дефицита Государственного бюджета на 2010 год в размере 3-4% внутреннего валового продукта (ВВП).

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом В.ГЕЕЦ заявил сегодня на заседании круглого стола, который провела премьер-министр Украины с ведущими зарубежными и отечественными экспертами-экономистами.

«Что касается дефицита в 3-4% – это абсолютно нормальная величина на следующий год», – подчеркнул В.ГЕЕЦ.

При этом он отметил, что сегодня актуальным остается вопрос поддержки банковской системы. «В условиях, которые сложились в банковской системе, нужно решить вопрос реструктуризации системы», – подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что в этом вопросе действия правительства и Национального банка должны быть прозрачными и консолидированными.

В.ГЕЕЦ также отметил, что ведущие экономисты Украины поддерживают инициативы правительства относительно формирования долгосрочных стратегий как в период кризиса, так и в посткризисный период. «Мы должны приветствовать такие инициативы, которые исходят от правительства», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины в предложенном Верховной Раде проекте Госбюджета на 2010 год установил дефицит бюджета в размере 46,7 млрд. грн., что составляет 3,97% ВВП. Эта цифра, заявляют в правительстве, была согласована в ходе консультаций с Международным валютным фондом.

По мнению Президента Украины В.ЮЩЕНКО, правительство завысило размер дефицита Госбюджета на 2010 год.

28 сентября т.г. президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филипп де ХУАРО заявил, что правительству Украины необходимо обратить особое внимание на дефицит бюджета 2010 года и не допустить его чрезмерного увеличения.