Евро вырос по отношению к доллару

Курс японской иены снижается по отношению к евро впервые за последние 6 дней в преддверие доклада о доверии инвесторов к европейской экономике, которое, по мнению аналитиков, улучшается, сообщает k2kapital..

Кроме того, на динамику валют влияют опасения относительно того, что японское правительство может начать интервенции на валютных рынках в рамках поддержания экспортеров.

Доллар торгуется на уровне двухнедельного максимума по отношению к евро после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише и советник японского министра финансов подтвердили свою поддержку американской валюты.

Доллар торгуется на уровне 1,4625 долл. за евро против 1,4622 долл. за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 89,94 иены/долл. против 89,63 иены/долл. ранее. К евро курс японской валюты составляет 131,54 евро против 131,06 иены/евро в предыдущую торговую сессию.