Глава ЕЦБ высказался в поддержку сильного доллара

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише высказался накануне в поддержку сильного доллара. Выступая в Брюсселе перед комитетом по финансам Европарламента, он отметил, что нынешняя ситуация в мировой экономике требует сохранения долларом сильных позиций на финансовых рынках. "Уверенные позиции американской валюты исключительно важны", - подчеркнул он, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Мировые финансовые рынки немедленно отреагировали на высказывание главы ЕЦБ падением курса евро по отношению к американской валюте. В результате к 22:00 мск за один евро в ЕС давали 1,4617 долл, что на 0,46 проц меньше, нежели на начало торгов.

Тем не менее, с минувшего февраля доллар обесценился на 15 проц по отношению к евро, что, по мнению специалистов, затрудняет процесс выхода стран зоны единой валюты Евросоюза из нынешнего кризиса. При этом эксперты ЕЦБ не исключают дальнейшего падения обменного курса доллара.

Выступление Ж.-К.Трише совпало со сделанным сегодня главой Всемирного банка Робертом Зелликом заявления о том, что доллару как мировой резервной валюте будет брошен вызов, так как нынешний кризис "изменяет геометрию мировой экономики". При этом Р.Зеллик заметил, что сейчас происходит "перестройка" Бреттон-Вудской системы, которая основывалась на безоговорочном лидерстве доллара в мировой экономике и финансовой системе.

Ж.-К.Трише также заявил, что хотя экономика Евросоюза "демонстрирует признаки стабилизации", еще рано говорить о ее выходе из нынешнего кризиса. "Для таких разговоров еще не пришло время, как еще и не время свертывать государственные программы по помощи экономике", - отметил он.

Тем не менее, он сообщил, что Европейский центральный банк "имеет стратегию" по выходу из данных стабилизационных программ и она "будет приведена в действие, когда для этого наступит соответствующее время".