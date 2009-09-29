Япония обещает поддержать доллар

Министр финансов Японии Хирохиса Фудзии пообещал вмешаться в ситуацию на валютном рынке страны в случае дальнейшего ослабления американского доллара, передает ПРАЙМ-ТАСС.. "Если ситуация станет очень нестабильной, возможно принятие мер, отвечающих национальным интересам", - заявил сегодня глава японского финансового ведомства.

Курс доллара накануне упал в Токио до самого низкого уровня с 27 января этого года и приблизился к отметке 88 иен за доллар. По мнению аналитиков, главная причина слабости американской валюты - низкие банковские ставки в США и выводы экспертов по итогам антикризисного саммита Группы двадцати в Питтсбурге о том, что Федеральная резервная система США "будет поддерживать мягкие льготные условия кредита достаточно длительный период". Тенденцию к удешевлению доллара подстегнули также прежние заявления Х.Фудзии о том, что сформированный 16 сентября кабинет министров во главе с победившей на всеобщих выборах Демократической партией "готов проявить терпимость в отношении сильной иены".

Однако усиление иены весьма невыгодно японским экспортерам, свою глубокую тревогу по этому поводу вновь выразили главы многих японских концернов, их заявления о новых возможных трудностях излагаются практически во всех сегодняшних выпусках ведущих СМИ страны. Сегодня на токийском валютном рынке доллар несколько укрепился по отношению к иене, однако соотношение по-прежнему далеко не устраивает компании-экспортеры.