Курс доллара в комбанках почти не изменился – 8,43/8,50 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,43 грн./долл., продают – по 8,50 грн./долл., курс почти не изменился по сравнению с 28 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,348-8,460 грн./долл., по продаже – в пределах 8,475-8,530 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках не изменился по сравнению с 28 сентября и сегодня составляет 12,31/12,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,18-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,43-12,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 сентября повысился на 0,5% и составил 0,2707 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4%, до 0,2818 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,260-0,277 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,285 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,43 грн./долл., продажи – 8,50 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,46 грн./долл., по продаже – в пределах 8,475-8,550 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно изменился по сравнению с 28 сентября и составляет сегодня 12,33/12,50 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,37 грн./евро, по продаже – в пределах 12,43-12,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 28 сентября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2693 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2825 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,260-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,280-0,285 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,35/8,53 грн., евро – 12,30/12,65 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 12,00/12,60 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,50 грн., евро – 12,30/12,50 грн., рубль – 0,272/0,282 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,73465, к российскому рублю – 0,26524.