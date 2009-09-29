Перестрахование используется для уклонения от уплаты налогов

Операции перестрахования в Украине продолжают использоваться как инструмент для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНА), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проведенный ГНА анализ налоговой отчетности страховых компаний показал, что, несмотря на финансовый кризис, уровень налоговой отдачи в страховой отрасли (соотношение начисленной суммы налога на прибыль к сумме валовых платежей, полученных плательщиком или начисленных в его пользу по договорам страхования и перестрахования) существенно не изменился и находится на уровне 1,6%.

Доля платежей, переданных в перестрахование, составляет 40,3% от общего объема платежей, или 4 млрд. 059,8 млн. грн. При этом 83 страховщика, или 18,4% от общего количества, имеют удельный вес платежей, переданных в перестрахование, на уровне более 60%. Сумма валовых платежей, оплаченных по договорам перестрахования указанными страховыми компаниями, составляет 3 млрд. 559 млн. грн., или 87,6% по Украине.

Также в сообщении отмечается, что в текущем году в ходе проверок только четырех страховых компаний, расположенных в Киеве, Днепропетровске и Запорожье, установлено, что эти компании, получив 3 млрд. 312,3 млн. грн. платежей, 2 млрд. 113,7 млн. грн. направили на перестрахование страховым компаниям, которые ликвидируются путем банкротства, имеют незаконные льготы по уплате налогов, и компаниям, которые находятся в розыске за уклонение от уплаты надлежащей суммы налоговых обязательств (так называемые «налоговые ямы»). Потери бюджета составили 64 млн. грн.

При этом отмечается, что у десяти страховщиков, которые формируют 36% поступлений налога на прибыль при общей сумме валовых платежей 5 млрд. 378,9 млн. грн., уровень перестрахования составляет всего 15%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госфинуслуг, украинские страховщики по итогам первого полугодия текущего года передали в перестрахование страховых платежей на сумму 3 млрд. 754,3 млн. грн. против 4 млрд. 229,4 млн. грн. в первом полугодии 2008 года.

Перестраховщикам-нерезидентам направлено 553,8 млн. грн. страховых платежей, перестраховщикам-резидентам – 3 млрд. 200,5 млн. грн. Объем премий, уплаченных на внутреннем рынке перестрахования, уменьшился по сравнению с показателем первого полугодия 2008 года на 7,1%, на внешнем рынке – на 17,8%.

Общая сумма страховых выплат, полученных от перестраховщиков в первом полугодии 2009 года, составила 471,5 млн. грн., в том числе от перестраховщиков-нерезидентов – 112,6 млн. грн., от перестраховщиков-резидентов – 358,9 млн. грн.