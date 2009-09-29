Банк России снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение о снижении с 30 сентября 2009 г ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта - с 10,5 проц до 10 проц годовых, а также процентных ставок по операциям, проводимым Банком России, на 0,25-0,75 процентных пункта. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Нынешнее изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ является седьмым по счету в текущем году – и седьмым же ее снижением. Ставка рефинансирования в размере 13 проц годовых действовала с 1 декабря 2008 г по 23 апреля 2009 г. С 24 апреля 2009 г она была снижена до 12,5 проц годовых, с 14 мая – до 12 проц, с 5 июня – до 11,5 проц, с 13 июля - до 11 проц, с 10 августа – до 10,75 проц, с 15 сентября – до 10,5 проц годовых.

Ставка рефинансирования - инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Банк России воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.