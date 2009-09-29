Межбанк: торги по доллару открылись котировками 8,41/8,44 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,4110/8,4435 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2791/0,2808 грн./рубль, котировки по евро-гривне также ушли вниз – 12,2685/12,3130 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4584/1,4586 долл./евро (понедельник – 1,4609/1,4611 долл./евро).

В понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.