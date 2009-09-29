Эксперт: Укрепление гривни вызвано стечением обстоятельств

Укрепление гривни во многом вызвано стечением обстоятельств временного характера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укргазбанка», такое мнение высказал советник главы правления банка Александр ОХРИМЕНКО.

«После долгого периода, когда на валютном рынке главными были продавцы валюты, теперь курс формируют покупатели валюты. Укрепление гривни во многом вызвано стечением обстоятельств временного характера», - сказал А.ОХРИМЕНКО.

Свою позицию он объясняет, во-первых, тем, что в конце квартала банкам приходится продавать валюту, чтобы выполнить нормативы Национального банка Украины. Во-вторых, и этот фактор эксперт называет главным, юридические лица, которые придерживали валюту в ожидании ее дальнейшей девальвации, сейчас вынуждены ее активно продавать, так как наступает время налоговых платежей.

Кроме того, по данным эксперта, НБУ за счет продажи своих депозитных сертификатов за период с 23 по 28 сентября 2009 года изъял с рынка почти 2 млрд. грн., и теперь остатки денег на корсчетах коммерческих банков не превышают 17,2 млрд. грн. «Если подобная тенденция сохранится, то не исключено, что на начало октября курс доллара на межбанковском рынке будет на уровне 8,0-8,2 грн.», - считает А.ОХРИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября торги валютой на межбанковском рынке открылись существенным укреплением гривни. Фактически в течение одного часа курс доллара упал с 8,44 до 8,35 грн.