Эксперт: сегодня гривня резко подорожала

Сегодняшний день был отмечен резкой ревальвацией гривни, подчеркивает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок сегодня закрылся котировками UAH/USD 8,2580-8,2915, то есть гривня подорожала на 1,9% по отношению к доллару. Это самый высокий курс национальной валюты к доллару США с 12 августа 2009 года, сообщил экономист.

По его мнению, поддержке национальной валюты, среди прочего, способствовал фактор конца квартала, когда коммерческие банки корректируют свои балансы с целью соблюдения требований НБУ по валютной позиции, а также улучшают балансовые показатели для официальной статистики по банковской системе за третий квартал 2009 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4110/8,4435 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,3320/8,3550 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,2580/8,2915 грн./долл.