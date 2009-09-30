Бездействие ВР очень дорого обходится Украине

Бездеятельность украинского парламента не только дискредитирует законодательную ветвь власти, но и наносит довольно большой экономический ущерб. Такую оценку ситуации выражает председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Блокирование парламентской трибуны на неделю никого бы не удивило в Украине. Но отсутствие конструктивной работы Верховной Рады на протяжении нескольких месяцев ставит под сомнение дееспособность депутатов, сказал в интервью "Немецкой волне" Александр Черненко. Он считает вопиющим и красноречивым фактом то, что депутаты не смогли дать выступить спикеру парламента традиционно дружеской к Украине Канады. А угроза непринятия таких важных законов, как бюджет на следующий год ставит, по словам эксперта, под сомнение проведение в государстве президентских выборов.

Черненко уверен, что украинский парламент превратился в экономическую ношу для Украины. Он назвал "рекламным трюком" разговоры о невыплате депутатам зарплаты за время бездеятельности, поскольку убытки от содержания парламента во много раз превышают сумму этой зарплаты. Эксперт считает целесообразными внеочередные парламентские выборы. Но с сожалением констатирует, что они будут иметь смысл лишь после изменения избирательного закона, который, в свою очередь, должен изменить нынешний недееспособный парламент. Это заколдованный круг, по наблюдению Черненко, влечет рост и так значительного разочарования избирателей и создает условия, при которых это недоверие будет нелегко преодолеть даже тогда, когда нынешних депутатов заменят те, кто способен на ответственную политику.