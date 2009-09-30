Госдолг Украины вырос на 5,6%

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа т.г. составил 280 млрд. 510 млн. 565,03 тыс. грн. или 35 млрд. 112 млн. 099,73 тыс. долл., что на 5,6% больше показателя на 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на конец августа составлял 186 млрд. 406 млн. 225,13 тыс. грн. (66,45% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 23 млрд. 332 млн. 860,82 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 94 млрд. 104 млн. 339,90 тыс. грн. (28,59%) или 11 млрд. 779 млн. 238,91 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец августа т.г. составлял 205 млрд. 406 млн. 701,37 тыс. грн. (73,23%) или 25 млрд. 711 млн. 190,53 тыс. долл. Государственный внешний долг составлял 123 млрд. 014 млн. 067,42 тыс. грн. (43,85%) или 15 млрд. 397 млн. 930,57 тыс. долл. Государственный внутренний долг составлял 82 млрд. 392 млн. 633,95 тыс. грн. (29,37%) или 10 млрд. 313 млн. 259,96 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 августа т.г. составлял 75 млрд. 103 млн. 863,66 тыс. грн. (26,77%) или 9 млрд. 400 млн. 909,20 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 392 млн. 157,71 тыс. грн. (22,60%) или 7 млрд. 934 млн. 930,25 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 11 млрд. 711 млн. 705,95 тыс. грн. (4,18%) или 1 млрд. 465 млн. 978,95 тыс. долл.

Также сообщается, что за январь-август 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91 млрд. 100 млн. 178,21 тыс. грн. (48,10%), в основном, за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы «Стенд-бай» в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.

При этом государственный внешний долг увеличился на 36 млрд. 990 млн. 965,63 тыс. грн. (43,00%), государственный внутренний долг увеличился на 37 млрд. 726 млн. 086,36 тыс. грн. (84,46%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 16 млрд. 383 млн. 126,22 тыс. грн. (27,90%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».