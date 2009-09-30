В кредитном союзе «Аккорд» введена временная администрация

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) 29 сентября ввела временную администрацию в кредитном союзе «Аккорд».

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, временным администратором сроком на 3 месяца назначена Светлана СЛОБОДЕНЮК.

Также сообщается, что решение о введении временной администрации принято в связи с систематическим нарушением кредитным союзом требований Госфинуслуг.

Кроме того, распоряжением комиссии от 28 сентября 2009 №702 весь состав Правления и Наблюдательного совета КС «Аккорд» отстранен от управления союзом. Счета кредитного союза заблокированы, печать и документация изъяты временным администратором.