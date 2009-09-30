Стоимость «плохих» кредитов в Польше увеличилась

Стоимость «плохих» банковских кредитов в Польше с начала текущего года увеличилась на 70% - до 5,2 млрд. долларов (по текущему курсу 2,9 злотых за доллар), сообщает Национальный банк страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Infomonitor, 1,5 млн. поляков задерживает оплату по кредитам более двух месяцев и более 1 млн. человек – более одного года.

Исследование GfK Polonia, проведенное по заказу издания Rzeczpospolita, свидетельствует, что каждый 11 гражданин Польши выплачивает по кредитам более половины своих месячных доходов.

По данным экспертов, около 100 тыс. поляков имеет более десяти кредитов, а выплаты по ним превышают их месячных доход. Единственным способом погашения долгов для них является привлечение очередных кредитов. Их средний долг, по данным экспертов, составляет около 30 тыс. долларов.

Аналитики прогнозируют рост проблемной задолженности перед банками из-за ожидаемого роста безработицы и массовую продажу весной 2010 г. недвижимости поляков, которые не в состоянии оплачивать ипотеку.