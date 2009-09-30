Владельцы украинских банков отказываются от госпомощи

Собственники украинских банков "Правэкс", Укрсоцбанк, UniCredit Bank и УкрСиббанк приняли решение отказаться от государственной финансовой помощи и увеличить капитал финучреждений за счет продажи акций, сообщает http://delo.ua/Дело.

Руководство крупнейшего банка Италии UniCredit SpA, владеющего украинскими Укрсоцбанком и UniCredit Bank, приняло решение отказаться от государственной финансовой помощи и увеличить капитал финучреждения на 4 млрд евро с помощью продажи акций. Это уже третий европейский банк, который обратился за поддержкой к акицонерам на текущей неделе.

Ранее второй по величине итальянский банк Intesa Sanpaolo SpA, собственник отечественного Правэкс-Банка, также отказался от правительственных 1,5 млрд евро, намереваясь получить эту сумму от эмиссии бондов.

BNP Paribas SA, крупнейший банк Франции, владеюший УкрСиббанком, вчера объявил о планах вернуть правительству 4,3 млрд евро.

По мнению экспертов, банкиры приняли решения об эмиссиях из-за укрепления фондовых индексов, которое наблюдается последние 6 месяцев, передает Bloomberg. Так, акции UniCredit за полгода выросли в цене более чем вдвое.

Специалисты говорят, что к эмиссии могут также прибегнуть Societe Generale и Deutsche Bank AG, который на прошлой неделе получил лицензию НБУ на ведение банковской деятельности в Украине.