Минфин 29 сентября разместил ОВГЗ на сумму 200 млн. грн.

Министерство финансов Украины 29 сентября т.г. разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 199 млн. 832 тыс. 827 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 142 млн. 236 тыс. 208 грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 16 июня 2010 года, 10 тыс. облигаций на сумму 20 млн. 231 тыс. 855 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 15 сентября 2010 года, а также 5 тыс. облигаций на сумму 37 млн. 364 тыс. 764 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 11 апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. (без учета бумаг, выпущенных правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.).