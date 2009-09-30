Курс доллара в комбанках снизился до 8,01/8,32 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн./долл., продают – по 8,315 грн./долл., хотя еще вчера курс покупки-продажи был на уровне 8,43/8,5 грн./долл.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,3 грн./долл., по продаже – в пределах 8,27-8,4 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках также снизился – 12,0124/12,2967 грн./евро по сравнению с вчерашним курсом 12,31/12,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,8-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,7 грн./евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 сентября снизился на 1,4% и составил 0,2668 грн./рубль, продажи – на 0,5%, до 0,2803 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,260-0,2745 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,290 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,2210 грн./долл., продажи – 8,3618 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,1-8,3 грн./долл., по продаже – в пределах 8,35-8,42 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева снизился и составляет сегодня

12,064/12,2968 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,8-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,7 грн./евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 сентября повысился на 1,25% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – понизился на 0,5%, до 0,2805 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2075-0,2735 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,276-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,6537, к российскому рублю – 0,26618.