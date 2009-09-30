Эксперт: Украинская экономика достигла максимальной долларизации

Украинская экономика достигла максимального за свою историю уровня долларизации – 65%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время круглого стола на тему «Банки и банковский сектор» финансовый эксперт Эрик НАЙМАН.

«Долларизация украинской экономики в декабре 2004 года была около 38%, сейчас – 65%. То есть на одну гривню денежной массы приходится уже 2 доллара денежной массы… Это максимальная долларизация за всю историю Украины», – сказал он.

По словам Э.НАЙМАНА, системное повышение уровня долларизации началось в январе 2005 года.

При этом он отметил, что законодательно можно ограничить использование американской валюты в обороте, однако это еще больше усложнит ситуацию. «Можно законодательно исключить доллар из обращения, но это только усилит дестабилизацию», – отметил эксперт.