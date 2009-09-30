Российский ВЭБ увеличит долю в ПИБ

«Внешэкономбанк» (РФ) увеличит долю в украинском «Проминвестбанке» по результатам подписки на акции дополнительной эмиссии с 75% до 93,84%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, сегодня завершился второй этап подписки на акции.

«В результате увеличения уставного капитала доля «Внешэкономбанка» будет составлять 93,84%, ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 3,63%, семьи Матвиенко – 1,28%, остальных акционеров – 1,25%», – сказано в сообщении пресс-службы.

«Внешэкономбанк» уже перечислил «Проминвестбанку» 500 млн. долл., что дает возможность увеличить уставный капитал на 4 млрд. грн. Средства поступили двумя траншами: первый – 24 сентября т.г. в объеме 375 млн. долл., второй – 29 сентября т.г. в объеме 125 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября т.г. акционеры «Проминвестбанка» приняли решение об увеличении уставного капитала на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн. Размещение было закрытым (частным) и проходило в два этапа: с 18 по 28 сентября и с 28 по 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году.

На 1 июля 2009 года активы банка составили 27,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,718 млрд. грн., обязательства – 24,598 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 300,175 тыс. грн., собственный капитал – 3,268 млрд. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 360,046 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка являются государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75% акций и ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37% акций, а также семья МАТВИЕНКО – около 5% и другие акционеры – 5%.