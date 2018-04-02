Пенсионная карусель «упрощенцев» - держись кто может?

Украина и кризис – не место и не время для того, чтобы экспериментировать с налоговым и другим давлением на малый и средний бизнес. Однако в поисках простых решений по наполнению бюджета правительство вынуждено все время возвращаться в прошлое для обнаружения упущенных возможностей. И поскольку давление на предпринимателей со стороны длящегося уже более года кризиса не отличается степенью легкости, любые нововведения со стороны государства (во многих случаях с этой стороны выступало правительство) вызывает у бизнеса категорическое желание отстоять свои права.

Именно такая ситуация сложилась с апрельским постановлением правительства, увеличивающим пенсионный сбор с физлиц-предпринимателей. Попытка в кризис выжать из бизнеса еще немного соку натолкнулась на жесткое противодействие.

В понедельник, 28 сентября, Окружной административный суд Киева своим решением по делу о повышении пенсионных взносов для физлиц-предпринимателей признал недействительным правительственное постановление “Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами, которые выбрали особый способ налогообложения” (от 11 апреля 2009 г. №366), и таким образом оправдал надежды 2 тысяч предпринимателей, которые искали в нем правды. Суть дела заключалась в том, что с мая все физлица-субъекты предпринимательской деятельности, согласно постановлению Кабинета Министров, обязаны были платить дополнительный страховой взнос в Пенсионный фонд в размере от 123,50 грн. в месяц. С 1 мая взнос по пенсионному страхованию для налогоплательщиков по упрощенной системе составлял 207,5 грн., до конца года он ежеквартально увеличивается на 14 грн.

Министр труда и соцполитики Людмила ДЕНИСОВА в мае уточняла, что по упрощенной системе свои отчисления в ПФ осуществляют 1,392 млн. граждан. При этом единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн. По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно получить в бюджет ПФ 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 г.

«Упрощенцам» такое развитие событий не понравилось.

Кто крайний, когда все правы?

Упущенная возможность, которую нашло правительство в вопросе дополнительного взноса, заключается в том, что законодательно в Украине закреплено положение об уплате пенсионного взноса для предпринимателей-филиц на уровне, который ежегодно определяет Кабмин, а парламент закрепляет в Госбюджете. В Украине на сегодня также действует президентский указ "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства" от 28 июня 1999 г., который дает право «упрощенцам» не платить пенсионный взнос. Они просто платят единый налог, 43% которого направляется в местные бюджеты, 42% - в ПФ. Таким образом, максимальный пенсионный взнос не превышает 84 грн. Действие двух нормативных актов дало повод для разборок и выяснения, как полагают в Кабмине, того, что закон стоит выше указа Президента, считает эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. И понятно, что в борьбе со все более увеличивающейся дыркой от бублика в бюджете ПФ правительство пытается найти оптимальный вариант ее уменьшения.

В то же время, с мая во всевозможных выступлениях малые предприниматели во все стороны кричали о своей бедности, о невозможности платить такой взнос во время кризиса и об угрозах полного его (предпринимательства) уничтожения в Украине. Профильные органы, которые, казалось бы, должны защищать интересы предпринимателей – Госкомпредпринимательства и Совет предпринимателей при Кабмине – толковали о мизерности взноса в сумме 84 грн. и меньше. Они объясняли бизнесу, что он может платить и больше. Стоит согласиться – аргумент не убедителен, однако рациональное зерно все-таки содержит. Хотя бы потому, что размер пенсий предприниматели предполагают себе не мизерный. Разборки продолжились в судах.

По словам А.Бетлий, решение Окружного админсуда Киева пока не окончательное. Она считает, что, скорее всего, правительство продолжит тягаться с предпринимателями в аппеляционных судах, и кто окажется на щите еще неизвестно. С другой стороны, даже если правда останется на стороне бизнеса, то ему не стоит ожидать от власти возврата переплаченных денег.

Однако стоит отметить, что дело пошло на принцип. Судовое решение, которые было вынесено в понедельник, дало предпринимателям не так надежду, как веру в себя. Поэтому правительству также еще придется помотаться по судам, если оно все-таки захочет «латать» дырки в ПФ таким способом.

Контрибуция предпринимателей в кризисное время

Вчера, 29 сентября, предприниматели заявили о своих потерях за те 5 месяцев, в течение которых действовала норма о повышенном пенсионном взносе. По их словам, около 500 тысяч СПД делегализировали свою деятельность, около 300 тысяч работников пришлось уволить (интересно, почему это не отобразилось на официальной статистике по безработице? Но это уже другая история - Авт.). Сегмент малого предпринимательства в Украине крайне небольшой, поэтому, если они подают достоверные данные о таких потерях, то намерение властей о повышении пенсионного взноса привело к катастрофическим последствиям. Однако эти последствия трудно отследить, а «хорошо говорить» и "апеллировать к общественному мнению", виртуозно обращаясь с цифрами и фактами, в нашей стране могут не только политики.

Параллельно, отдельные представители бизнес-сообщества уже успели "позитивно оценить" и "увидеть перспективы" в судебном решении. Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах подчеркнул, что освобождение плательщиков единого налога от дополнительных уплат в ПФ снизит фискальное давление на бизнес. В то же время, и он не отрицает существования проблемы. По словам А.Кинаха, необходимо ускорить завершение полноценной системной пенсионной реформы в Украине, которая “должна предусмотреть механизмы, которые позволят предпринимателям-физлицам решить проблемы будущих пенсионных выплат”.

Проблемой пенсионного взноса можно было бы не страдать во время кризиса, решив ее на этапе возникновения, то есть урегулировав нормативную и законодательную базу по этому вопросу в момент, когда принимались противоречивые решения. Все было бы намного проще, если бы данный вопрос решался вовремя, если бы деятельность всех ветвей власти согласовывалась, если поисками конструктивного решения не прикрывалась охота на крайних. Но коли уж не ищем легких путей, то хоть кризис подкинул стимул для урегулирования противоречивых вопросов.

Поэтому если даже будет доказано, что Кабмин превысил свои полномочия в повышении пенсионного взноса, скорее всего, он учтет эти моменты в проекте Госбюджета-2010.

Юлия Главацкая (УНИАН)