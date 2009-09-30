Ющенко: в 2010 г. на обслуживание долгов понадобится 22 млрд. грн.

В следующем году расходы бюджета на обслуживание долгов и процентов по ним будут больше, чем расходы на оборону, образование, медицину, вместе взятые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«В бюджете никогда не было 22 млрд. грн. только на обслуживание государственного долга, образовавшегося в 2009 году», – сказал Президент.

По его словам, некомпетентно составленный бюджет на 2009 год, в котором 50% расходов не обеспечены источниками поступлений, привел к тому, что правительство за семь месяцев текущего года увеличило долги бюджета в 2,6 раза – с 85 млрд. грн. на начало года до 187 млрд. грн. за январь-июль т.г. При этом в следующем году планируется увеличение госдолга до 380 млрд. грн.

По оценке В.ЮЩЕНКО, дефицит государственных финансов Украины составляет 104-105 млрд. грн., в том числе он назвал 31 млрд. грн. – дефицит государственного бюджета, 43 млрд. грн. – рекапитализация банковской системы для экономических программ, 40 млрд. грн. – завышенные поступления, 13 млрд. грн. – дефицит Пенсионного фонда, который покрыт дефицитом бюджета страны, а также 33 млрд. грн. – дефицит НАК «Нафтогаз Украины».

«Сложите эти цифры, и выходит, что приблизительно 104 млрд. грн. мы имеем дефицита государственных финансов. Это приблизительно 10% ВВП», – сказал В.ЮЩЕНКО.