Госфинмониторинг обратился к ВР

Государственный комитет финансового мониторинга Украины обратился к Верховной Раде с просьбой принять пакет законопроектов в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

В Комитете заметили, что необходимость рассмотрения трех законопроектов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма связана с последними решениями Группы по разработке финансовых мероприятий по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (FATF), принятыми на Пленарном заседании этой организации в июне 2009 года в г. Леон (Франция).

В первую очередь, это касается повышения требований к странам в части выполнения международных стандартов в этой сфере и особенно относительно имплементации в национальное законодательство новых положений 40+9 рекомендаций FATF. Настойчивость FATF в этом вопросе является следствием поиска путей преодоления глобального финансового кризиса за счет ужесточения методов влияния.

В Госфинмониторинге отмечают, что, невзирая на то, что в Украине есть эффективная и действенная национальная система борьбы с отмыванием «грязных» средств, и высокую оценку европейских и международных организаций, главной проблемой для нашего государства является формальное невыполнение взятых на себя обязательств в части принятия изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. В частности, с 2003 года в Верховную Раду Украины было внесено 13 законопроектов относительно имплементации новой редакции 40+9 рекомендаций FATF, однако ни один из них так и не был принят. Поэтому в парламент снова внесен ряд законопроектов, которые нуждаются в безотлагательном рассмотрении и принятии в сессионном зале.

В первую очередь, это касается законопроекта № 3062, который разработан и внесен правительством Украины, и законопроектов № 4309 и 4819.

В Госфинмониторинге заметили, что на середину октября запланировано очередное Пленарное заседание FATF, на котором все государства, в том числе и Украина, будут отчитываться о внедрении в национальное законодательство новых международных стандартов.

“Государственный комитет финансового мониторинга Украины обращается к Верховной Раде Украины с просьбой рассмотреть и принять пакет законопроектов в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, поскольку неприятие этих изменений может привести к утрате нашим государством репутации страны, которая внедряет международные стандарты в национальное законодательство”, - подчеркивается в сообщении.