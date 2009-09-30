Кабмин увеличил уставный фонд ГИУ

Кабинет министров Украины увеличил уставный фонд Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что увеличение фонда было проведено для обеспечения жильем льготных категорий граждан, стоящих в очереди на его получение.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля 2009 г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.