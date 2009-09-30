Курсы валют НБУ на 1 октября
19:43, 30 сентября 2009Финансы
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Курсы валют НБУ на 1 октября100 USD США – 800.4000 (на 30 сентября – 801.0000) 100 EUR – 1172.0257 (на 30 сентября – 1165.3749) 10 RUR – 2.6672 (на 30 сентября – 2.6618) Курсы банковских металлов на 1 октябряза 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 80140.05 (на 30 сентября – 79439.18) 961 XAG 10 Серебро – 1316.66 (на 30 сентября – 1287.21) 962 XPT 10 Платина –102691.32 (на 30 сентября – 102367.80) 964 XPD 10 Палладий-23291.64 (на 30 сентября-23229.00)
Курсы валют НБУ на 1 октября100 USD США – 800.4000 (на 30 сентября – 801.0000)
100 EUR – 1172.0257 (на 30 сентября – 1165.3749)
10 RUR – 2.6672 (на 30 сентября – 2.6618)
Курсы банковских металлов НБУ на 1 октября
за 10 тройских унций (грн.):
959 XAU 10 Золото – 80140.05 (на 30 сентября – 79439.18)
961 XAG 10 Серебро – 1316.66 (на 30 сентября – 1287.21)
962 XPT 10 Платина –102691.32 (на 30 сентября – 102367.80)
964 XPD 10 Палладий-23291.64 (на 30 сентября-23229.00)
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