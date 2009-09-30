Эксперт: гривня испытала сильное ревальвационное давление

Сегодня гривня испытала сильное ревальвационное давление в ходе торгов на межбанковском валютном рынке.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что котировки на межбанке на протяжении дня прорвались через значение UAH/USD 8,20 и опробовали уровень UAH/USD 8,15. Однако рынок отыграл назад подавляющую часть достижений гривни и закрылся на значениях UAH/USD 8,2320-8,2765, сказал экономист.

Таким образом, по словам А.БЛИНОВА, в среду гривня укрепилась к доллару лишь на 0,25% по сравнению с закрытием вторника. По итогам сентября украинская валюта усилилась на 2,8% по отношению к доллару, сообщил он.

Экономист прогнозирует, что валютный тренд развернется в начале октября, поскольку основные текущие факторы в поддержку гривни (конец квартала и вливание капитала в “Проминвестбанк”) уже отыграны.