Результаты целевого аукциона НБУ от 25 сентября

Національний банк України 25 вересня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано: 630 тис. євро 21 банкам: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" , ВАТ "АРТЕМ-БАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК" , РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ , ТОВ УКБ "КАМБІО" У м.КИЄВІ, ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, АТ "СВЕДБАНК" (публічне), ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ТОВ КБ "УФС", ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ВАТ УніКредит Банк, ВАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", м.Севастополь, АБ "ЕНЕРГОБАНК" У М.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому аукціоні євро продавались за курсом 11,83 грн. за 1 євро.