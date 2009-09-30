Эксперт: 2009 год - самый тяжелый для экономики Украины

2009 год будет в ближайшие годы оценен как самый тяжелый год для экономики Украины.

Как сообщила компания “Автоальянс-инвест” агентству УНИАН, такую точку зрения высказал директор Morgan Stanley Ukraine Игорь МИТЮКОВ на 12-м Международном форуме участников фондового рынка. В январе-июле 2009 года потери промышленного производства Украины составили 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 106,7 млрд. грн. (фактически уровень 2007 года).

По его словам И.МИТЮКОВА, затягивает выход из кризиса падение капитальных вложений. Поэтому политикой следующего года должно быть максимальное содействие экономической активности в стране.

По оценке И.МИТЮКОВА, к 2010 году валовые международные резервы Национального банка Украины будут состоять на 50% из кредитных ресурсов МВФ и на 50% из собственных ресурсов НБУ. «Без кредитных ресурсов МВФ мы не сможем удержать курс на уровне 8-9 грн. за доллар», - заявил он.