Гендиректор Bank of America покинет пост

Генеральный директор банка Bank of America (BoA) Кеннет Льюис, судебные разбирательства с которым начались около года назад после приобретения им брокерской компании Merill Lynch, покинет свой пост до начала 2010 года, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как говорится в заявлении компании, сделанном поздно вечером в среду, 62-летний Льюис уволится с поста главного исполнительного директора банка и покинет совет директоров 31 декабря 2009 года. К этому времени уже будет выбран его преемник.

Bank of America согласился приобрести находившуюся на грани банкротства брокерскую компанию Merill Lynch год назад, в разгар финансового кризиса в США. При этом правительственные гарантии помогли BoA совершить покупку биржевого гиганта, убытки которого достигали рекордных 27,6 миллиарда долларов по итогам 2008 года.

Прокуратура Нью-Йорка 16 сентября направила повестки в суд пятерым членам совета директоров Bank of America после того, как стало известно, что Merill Lynch, с согласия руководства банка, выплатила своим топ-менеджерам бонусы на сумму более 3,6 миллиарда долларов незадолго до завершения покупки, несмотря на значительные убытки.

Bank of America урегулировал претензии по поводу бонусов Merill Lynch в ходе переговоров с Федеральной комиссией по ценным бумагам и биржам, согласно договоренности, с которой банк должен был выплатить в качестве компенсации 33 миллиона долларов. Однако 14 сентября федеральный судья Джед Ракофф принял решение, что такие выплаты "даже при беглом взгляде не могут быть названы справедливыми", поскольку в результате такой договоренности необоснованно страдают акционеры Bank of America. По решению судьи, судебное разбирательство по данному делу назначено на 1 февраля 2010 года.nk of America, столкнувшийся с серьезными проблемами из-за мирового финансового кризиса, стал одним из крупнейших получателей государственной поддержки - ему досталось 45 миллиардов долларов помощи в рамках программы по освобождению от проблемных активов (TARP - Troubled Asset Relief Program) общим объемом 700 миллиардов долларов.